Зазначається, що перемовини будуть зосереджені на зміцненні співпраці між ОБСЄ і РФ.

Чинна голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде відвідає Москву для обговорення питань безпеки і співпраці у Європі.

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

Зокрема, 2 і 3 лютого Лінде відвідає Москву для зустрічі з російськими високопосадовцями.

Так, 2 лютого вона зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зазначається, що перемовини зосереджуватимуться на зміцненні співпраці між ОБСЄ і РФ.

Також Лінде зустрінеться з іншими російськими посадовцями для обговорення пріорітетів шведського головування в ОБСЄ, в тому числі питань, що стосуються безпеки і співпраці в Європі, залучення жінок до порядку денного миру і безпеки та розширення економічних можливостей для жінок.

Крім того, вона зустрінеться з представниками громадянського суспільства, науковцями і експертами.

Анн Лінде: позиція щодо окупації Донбасу

14 січня Лінде під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році заявила, що територіальна цілісність України має бути відновлена включно з територією окупованого Росією Криму. На її думку, ситуація в Україні вимагає спрямованої уваги ОБСЄ.

20 січня Лінде відвідала зону проведення операції Об’єднаних сил та заявила про пріоритетність врегулювання ситуації на Донбасі. Лінде закликає робити більше для покращення умов життя цивільного населення на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко