Раніше в країні оголосили режим екстремальної ситуації через нелегалів.

У Литві, яка днями оголосила режим екстремальної ситуації через потік нелегальних мігрантів, сталася НП на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляється на сайті Управління державного кордону республіки, прикордонники затримали ще 116 нелегалів, 111 з них - у муніципалітеті Друскінінкай. Через опір прикордонникам довелося застосувати сльозогінний газ і зброю для попереджувальних пострілів.

Зокрема, офіцери брандмауера Тверечюса затримали чотирьох нелегальних мігрантів - трьох пакистанців і одного громадянина Індії в районі Швенченіс. У Варенському районі прикордонники брандмауера Александраса Бараускаса затримали людину, яка представилася громадянином Гамбії.

"Решта 111 нелегальних мігрантів були затримані прикордонниками Друскінінкайського брандмауера минулого дня. За попередніми даними, в цю групу входять громадяни різних країн, особи яких встановлені", - йдеться в повідомленні.

Частина мігрантів поводилися агресивно і спробували атакувати патрулі. Згодом прикордонниками було застосовано сльозогінний газ й зроблено два попереджувальні постріли в повітря. Непокірних поклали на землю і наділи наручники.

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Всіх затриманих мають намір перевірити на коронавірус та ізолювати до отримання результатів тестів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, в п'ятницю ввечері уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації в країні.

В даний момент для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС. Загалом цього року до Литви з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти – вдесятеро більше, ніж за весь 2020 рік.

Відомо, що мігранти з Сирії та Іраку прибувають до Мінська рейсами з Багдада. Потім Державні турагентства Білорусі доставляють їх автобусами до литовського кордону.

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Автор: Юрій Годован