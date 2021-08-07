Платити мігрантам обіцяють готівкою безпосередньо під час посадки в літак.

Литовська влада обіцяє виплачувати по 300 євро нелегальним мігрант, якщо ті будуть добровільно залишати країну.

Про це в ефірі радіо національного мовника LRT розповіла глава Департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте, пише Meduza.

За словами Гудзінскайте, платити мігрантам будуть готівкою безпосередньо під час посадки в літак.

Однак таке "заохочення" є одноразовим. Якщо ці іноземні громадяни спробують знову проникнути та залишитися на території Литви, очікувати повторної виплати їм не варто.

Читайте такожУ мережі показали, як білоруські прикордонники зі щитами женуть нелегалів до Литви (відео)Як зазначає видання, наприкінці липня литовські засоби масової інформації з'ясували, що перетин кордону з посередниками з Білорусі в Литву нелегалам обходиться в суму від 5 до 15 тисяч доларів.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив згодом Лукашенко, він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

17 липня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь загрожує його країні контрабандою радіоактивних матеріалів.

У неділю, 1 серпня, кордон Литви перейшла рекордна кількість нелегалів з Білорусі.

У ніч на 4 серпня на білорусько-литовському кордоні помер громадянин Іраку, який намагався нелегально потрапити до Євросоюзу.

Автор: Катерина Комолова