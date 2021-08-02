Люди намагалися втекти з території табору.

У наметовому таборі для нелегалів, який влада Литви розмістила на Руднінкайському полігоні, почалися заворушення.

Про це пише Delfi.

У МВС Литви повідомляють, що люди обурені тим, що в таборі промокли намети. За даними поліції, вони намагалися втекти.

Мігранти підійшли впритул до паркану і вимагали, щоб їх випустили з табору, тому що вони живуть там "як худоба".

Читайте такожЧоловік олімпійської бігунки з Білорусі втік до України: вона їде до Польщі"Я покинув свою країну заради кращого життя. Але у мене на батьківщині було набагато краще, ніж тут", - кричав один з них.

За словами мігрантів, вчора одна людина отруїлася їжею, яку їм дали. Вона змушена була чекати лікарів шість годин.

Пізніше правоохоронці розігнали присутніх біля паркану за допомогою води і сльозогінного газу.

Видання зазначає, що в цьому таборі планують поселити 800 мігрантів. Зараз там знаходиться 380 осіб.

В сюжеті ТСН повідомляється, що напередодні 289 нелегальних мігрантів намагалися перетнути литовський кордон з боку Білорусі. Литовська влада називає таку кількість рекордною.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку в подальшому планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. У свою чергу білоруська влада вже заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Згодом Лукашенко сказав, що він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

Автор: Людмила Жерновська