За півдня 1 серпня кордон країни перейшло понад 200 мігрантів.

У неділю, 1 серпня, кордон Литви перейшла рекордна кількість нелегалів з Білорусі.

З опівночі й до 13:00 прикордонники затримали 216 осіб, пише Delfi.

Якщо потік не зменшиться, до кінця цього дня, як зазначає видання, затримають 300-400. Раніше рекорд становив 171 особу за добу.

Представник служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс в неділю сказав журналістам, що жодної системи не залишилося: якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон уночі й там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через усі ділянки й у будь-який час доби.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

Читайте також"Дружня допомога": Україна подарує Литві колючий дріт для захисту від нелегалів з БілорусіУ міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що справляється з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через який нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив згодом Лукашенко, він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

17 липня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь загрожує його країні контрабандою радіоактивних матеріалів.

Автор: Катерина Комолова