Білорусь погрожує Литві контрабандою радіоактивних матеріалів.
Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на засіданні Ради правлячої партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви", яку він очолює, повідомляє Sputnik Литва.
"Лукашенко погрожує нам контрабандою радіоактивних речовин, Лукашенко погрожує контрабандою наркотиків через Литву, він може придумати ці інструменти", - сказав глава МЗС Литви.
За словами Ландсбергіса, Білорусь веде "гібридну війну" проти Литви та використовує ці загрози як інструмент у подібних діях.
Читайте такожЄвросоюз починає термінову операцію на кордоні Литви з БілоруссюКрім того, глава МЗС вкотре звинуватив Мінськ у відправці на територію балтійської республіки нелегальних мігрантів, які також є "інструментом" у цій війні, і згадав про ситуацію з пасажирським літаком Ryanair, що змусили посадити в Мінську, затримавши журналіста і блогера Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу, які перебували на його борту.
"Півтора місяця тому таким інструментом був захоплений літак, який змусили приземлитися в Мінську. Сьогодні ним стали мігранти... Він (Лукашенко) може ще придумати якісь нові інструменти", - стверджує Ландсбергіс.
Конфлікт Литви та Білорусі
У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. За кілька місяців Цього року прикордонники спіймали 2 023 нелегали – це у 25 разів більше, ніж за весь минулий рік. У республіці від початку липня оголошено надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.
У міграційній кризі Балтійська Республіка звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.
Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив згодом Лукашенко, він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".
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