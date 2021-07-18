За словами міністра закордонних справ Литви, Білорусь веде "гібридну війну".

Білорусь погрожує Литві контрабандою радіоактивних матеріалів.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на засіданні Ради правлячої партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви", яку він очолює, повідомляє Sputnik Литва.

"Лукашенко погрожує нам контрабандою радіоактивних речовин, Лукашенко погрожує контрабандою наркотиків через Литву, він може придумати ці інструменти", - сказав глава МЗС Литви.

За словами Ландсбергіса, Білорусь веде "гібридну війну" проти Литви та використовує ці загрози як інструмент у подібних діях.

Читайте такожЄвросоюз починає термінову операцію на кордоні Литви з БілоруссюКрім того, глава МЗС вкотре звинуватив Мінськ у відправці на територію балтійської республіки нелегальних мігрантів, які також є "інструментом" у цій війні, і згадав про ситуацію з пасажирським літаком Ryanair, що змусили посадити в Мінську, затримавши журналіста і блогера Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу, які перебували на його борту.

"Півтора місяця тому таким інструментом був захоплений літак, який змусили приземлитися в Мінську. Сьогодні ним стали мігранти... Він (Лукашенко) може ще придумати якісь нові інструменти", - стверджує Ландсбергіс.

Конфлікт Литви та Білорусі

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. За кілька місяців Цього року прикордонники спіймали 2 023 нелегали – це у 25 разів більше, ніж за весь минулий рік. У республіці від початку липня оголошено надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Балтійська Республіка звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив згодом Лукашенко, він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

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Автор: Вікторія Токарєва