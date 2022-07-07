Президент отримав запевнення, що підтримка Великою Британією України не має змінитися, що б не відбувалося у лондонських владних колах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що роль Великої Британії дійсно глобальна у захисті свободи, її підтримка України не має зміниться.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні головною темою у нашій країні стала британська тема - рішення Бориса Джонсона покинути посаду... Удень я говорив із ним, подякував за підтримку, яку ми отримали з першого дня російського терору", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що зокрема це зброя, техніка та боєприпаси, політична, санкційна та фінансова підтримка.

Так, з 24 лютого Велика Британія виділила на безпекові та оборонні потреби України понад 2 млрд фунтів стерлінгів.

"Роль Британії дійсно глобальна у захисті свободи. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство і харизма очільника держави завжди мають особливе значення. Тим паче у такий час, час повномасштабної, антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису", - сказав глава держави.

Водночас, він закликав не забувати, що відносини будуються між державами, тому підтримка Великою Британією України не має змінитися, що б не відбувалося у лондонських владних колах.

"І Борис, і всі наші друзі в Об'єднаному Королівстві запевнили мене у цьому", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 7 липня, Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем’єра.

Джонсон також заявив, що залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і керівник уряду.

Як повідомляє BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться цього літа, а новий прем’єр-міністр має вступити на посаду у жовтні.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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