В країні декілька днів не працюватимуть магазини, а також буде обмежено рух між містами.

В Італії запровадить загальнонаціональний локдаун на пасхальні свята, щоб впоратися з новим спалахом коронавірусу і госпіталізацій.

Читайте такожНа півночі Італії виявили мутацію COVID-19, яка може бути стійкою до вакцинПро це йдеться в проєкті указу, передає ЄвроПравда з посиланням на Reuters.

Магазини, які не спеціалізуються на продажу товарів першої необхідності, будуть закриті по всій країні з 3 по 5 квітня.

У ці дні італійцям буде дозволено залишати свої будинки тільки з метою роботи, за станом здоров'я або через надзвичайні обставини.

У проекті указу також сказано, що з понеділка будуть посилені обмеження в "жовтих" регіонах країни з низьким рівнем ризику. У цих регіонах рух між містами буде суворо обмежений, ресторани та бари закриють.

Очікується, що указ буде затверджено пізніше у п'ятницю.

Коронавірус в Італії

Італія у четвер зареєструвала майже 26 тис. нових випадків коронавірусу і 373 випадки смерті.

На початку цього місяця уряд Маріо Драгі посилив обмеження для "червоних зон". Там закриті не тільки бари, ресторани, магазини і середні школи, а й початкові школи. Жителям рекомендують по можливості залишатися вдома.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла