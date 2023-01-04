Хакери опублікували довідки з результатами тестів за рік, проте в них багато нестиковок.

Білоруські хакери зламали медичний центр управління справами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з отриманими документами, білоруський лідер міг не здавати ПЛР-тести на коронавірус перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише білоруське видання "Зеркало". Зазначається, що хакери "Об'єднаного штабу опору", виклали у відкритий доступ понад 70 файлів. Ними виявилися електронні варіанти довідок про тестування на коронавірус на ім'я президента Білорусі та його сина Миколи.

Видання стверджує, що документи справжні. Кожен файл має QR-код, при переході за яким з'являється офіційний сайт медцентру управління справами Лукашенка. Відкривається такий же документ з можливістю завантажити в PDF-форматі.

Відео дня

Довідки охоплюють період з квітня 2021 року до кінця грудня 2022 року. Більшість з них були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним. До вересня 2021 року робилося по одному тесту, а потім - два і більше. Довідки на ім'я сина Лукашенка свідчать про те, що батько брав його з собою на більшість зустрічей з Путіним, хоча офіційно це не афішувалося.

Однак аналіз документів виявив ряд нестиковок в довідках. Так, в результатах тестів Лукашенка зустрічаються два різних номери паспорта, а в тестах його сина Миколи - три, один з яких збігається з номером паспорта, зазначеним в довідках його батька.

Крім цього, довідки на ім'я Олександра і Миколи Лукашенка видавалися в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишалося колишнім.

У багатьох документах збігаються час тестування і час видачі довідки, хоча для отримання результату потрібен час. Також є довідки, в яких дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування. "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не здавати ці ПЛР-тести.

Перевірки перед зустріччю з Путіним

З початку пандемії Путін запровадив безпрецедентні заходи щодо убезпечення себе від можливого захворювання.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати ПЛР-тест на коронавірус російським медикам. В результаті його посадили за довгий стіл з Путіним, що стало приводом для багатьох жартів в мережі.

Представникам Макрона повідомили, що Путіна "тримають в строгому медичному міхурі", проте французи відмовилися йти на таке, оскільки "не могли допустити, щоб росіяни отримали ДНК президента".

У лютому 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився дотримуватися всіх вимог РФ щодо тесту на коронавірус - німців не влаштувала можлива участь росіян у процедурі. В результаті переговори знову влаштували в приміщенні з довгим столом.

Пізніше журналісти дізналися, що вже кілька років Путін сидить в бункері і майже всі зустрічі з підлеглими проводить по відеозв'язку. Тих, з ким він бачиться Наживо, садять на двотижневий карантин, а потім, для більшої впевненості, ще й змушують здавати аналіз калу. В цілому карантин обслуговуючого персоналу Путіна з часів пандемії вже обійшовся бюджету РФ в 1,2 млрд рублів, а сума всіх контрактів наближається до 2 млрд.

Вас також можуть зацікавити новини: