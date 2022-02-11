Макрон перед прибуттям до російської столиці здав всі відповідні аналізи своїм лікарям.

Речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що французький глава Еммануель Макрон під час зустрічі з Путіним відмовився здавати ПЛР-тест, що, за даними Reuters, і стало причиною розмови глав держав за довгим столом.

Про це Пєсков заявив 11 лютого в Москві, коментуючи відповідну інформацію, що з’явилась напередодні у західних ЗМІ.

Як цитує слова Пєскова пропагандистське ТАСС, прес-секретар Путіна не став уточнювати, чи надає Москва іноземним колегам дані про аналогічне ПЛР-тестування президента РФ.

"Тут я не хотів би вдаватися у деталі. Давайте щось залишимо у непублічній площині", - відповів Пєсков.

Також він залишив без відповіді й питання про те, чи влаштувало б Кремль, якби Макрон здав тест не російським, а французьким лікарям: "Я не хотів би вдаватися у деталі, не можу далі заглиблюватися".

Пєсков підкреслив, що "можливі різні формати взаємодії тих, хто забезпечує епідеміологічну безпеку і нашого президента, і наших гостей".

Що передувало

За даними Reuters, Макрон, прибувши в Москву на зустріч з Путіним, відмовився здавати ПЛР-тест на коронавірус російським медикам. І тому французького главу тримали на великій відстані від його російського колеги.

В результаті президента Франції посадили за довгий стіл з Путіним, що стало приводом для багатьох жартів у мережі.

Представникам Макрона повідомили, що Путіна "тримають у суворому медичному міхурі", проте французи іти на таке відмовилися, оскільки "не могли допустити, щоби росіяни отримали ДНК президента".

При цьому стверджується, що Макрон перед прибуттям до російської столиці здав всі відповідні аналізи своїм лікарям.

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