15 листопада силовики зруйнували на "площі змін" у Мінську стихійний меморіал пам'яті активіста Романа Бондаренка.

Олександр Лукашенко дав розпорядження "навести порядок у Мінську". Йому не подобаються стихійні меморіали, які створюють мінчани в пам'ять про загиблих протестувальників.

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Як повідомляє «БЕЛТА", таку заяву Лукашенко зробив на нараді з керівництвом органів влади і силових структур білоруського режиму.

Лукашенко прокоментував, зокрема, руйнування силовиками в Мінську стихійного меморіалу пам'яті загиблого протестувальника Романа Бондаренка. За його словами, подібні меморіали служать радикалізації суспільства.

"Ці пункти, двори стають, вже стали, місцем розборок. Хтось чіпляє профашистські стрічки, хтось, ненавидячи це, приходить їх зрізає. Починаються сутички, бійки. І, як результат, те, що сталося на одному зі спортивних майданчиків...це я особисто давав команду побудувати тут спортивний майданчик для дітей. Вони його перетворили на кладовище", - заявив він.

За словами Лукашенка, насправді міські служби не зруйнували, а "найакуратнішим чином" вивезли меморіал на кладовище.

"Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни в Мінську теж не буде", - продовжив глава режиму.

Лукашенко розповів, що доручив міській владі розробити проект постанови, спрямований на «наведення порядку в Мінську».

Як повідомляє TUT.by, 15 листопада силовики зруйнували на «Площі змін» у Мінську стихійний Меморіал пам'яті активіста Романа Бондаренка. Він загинув 12 листопада після побиття силовиками.

Руйнування меморіалу засудили представники католицької та православної церков у Білорусі.

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Автор: Дмитро Захаров