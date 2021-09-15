Посла США запросили в МЗС.

Міністерство закордонних справ Таджикистану викликало Надзвичайного і Повноважного Посла США в Республіці Таджикистан Джона Марка Поммершайма. Все через слова Джо Байдена.

Про це повідомляється на сайті МЗС Таджикистану.

"Послу США була передана нота протесту у зв'язку з висловлюваннями Президента Сполучених Штатів Америки пана Джо Байдена під час його відвідування пожежної ділянки в Пенсільванії", - йдеться в повідомленні.

У ноті зазначено, що такі висловлювання "не відповідають духу дружніх відносин і партнерства".

Читайте такожВ Ізраїлі від коронавірусу помер лідер руху антивакцинаторівЙдеться про слова Байдена про евакуацію людей з аеропорту Кабула. Він сказав, що в Таджикистані також були б бажаючі покинути країну.

"Наприклад, якби ми були в Таджикистані, прибули б на C-130 і сказали: "Ми збираємося дозволити всім, хто проявляє до нас симпатію, сісти в літак", були б люди, які висіли б на шасі", - сказав Байден.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Між 1996 і 2001 роками таліби практикували версію шаріату, яка включала забивання жінок камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку і заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років. Цього разу вони сказали, що права жінок будуть дотримуватися, в тому числі вони зможуть залишитися в уряді.

Незабаром стало відомо, що бойовики посеред вулиці застрелили жінку за порушення законів ісламу. Вже 25 серпня жінкам заборонили працювати і зобов'язали їх залишатися вдома.

1 вересня з'явилася інформація про те, що таліби передумали і заборонили жінкам займати пости міністрів. А в школах і університетах стали ділити класи на жіночу і чоловічу половини.

Автор: Людмила Жерновська