Це питання піднято через те, що раніше Угорщина заборонила поширювати інформацію про ЛГБТ серед неповнолітніх.

Міністерство закордонних справ Люксембургу звернулося до Євросоюзу з пропозицією провести референдум з питання подальшого членства Угорщини у Євросоюзі.

Це питання піднято через те, що раніше Угорщина заборонила поширювати інформацію про ЛГБТ серед неповнолітніх. Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

"Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви миритися з Віктором Орбаном в ЄС. Я переконаний, що результат буде негативним", - сказав Ассельборн.

Подібні загальноєвропейські референдуми поки не проводилися, проте дипломат переконаний, що варто подумати про необхідність їх введення.

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Закон про заборону ЛГБТ-пропаганди серед дітей в Угорщині: деталі

Сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що влада проведе референдум щодо закону про заборону ЛГБТ-пропаганди серед дітей.

У середині червня Національні збори Угорщини прийняли закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед дітей, згідно з яким заборонена демонстрація одностатевих відносин та інформація про зміну статі в навчальних матеріалах і телевізійних передачах, призначених для осіб молодше 18 років, передає kommersant.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала "ганебним" прийнятий в Угорщині закон і закликала владу до його скасування або коригування. Згодом лідери 18 з 27 країн ЄС підписали документ із закликом до Угорщини скасувати закон і дотримуватися прав людини.

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Автор: Ірина Погоріла