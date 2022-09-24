Генерала Дмитра Булгакова, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони з тилу, нібито перевели "на іншу роботу".

У Росії відбулися перестановки в керівництві міністерства оборони - тепер відповідати за матеріально-технічне забезпечення російської армії буде генерал-полковник Михайло Мізінцев.

Про це повідомляє міноборони Росії.

Генерал Дмитро Булгаков, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони з тилу, "звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу". При цьому, куди саме переходить цей геренал, не уточнюється.

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Як повідомляє РБК, Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2010 року. Він відповідав за організацію матеріально-технічного забезпечення російської армії, зокрема, керував роботою із забезпечення військ озброєнням, військовою технікою.

Також Булгаков відповідав за військові перевезення, експлуатацію будівель військових частин та інше. У його підпорядкуванні знаходилися штаб матеріально-технічного забезпечення збройних сил РФ, департаменти транспортного і ресурсного забезпечення міноборони, головні автобронетанкове і ракетно-артилерійське управління міноборони та інші.

Михайло Мізінцев - що відомо про "маріупольського м'ясника"

Мізінцева називають "улюбленцем Путіна". Раніше він очолював операцію в Сирії.

Навесні 2022 року Мізінцев був призначений відповідальним за блокаду міста Маріуполь Донецької області. Саме він віддавав російським військовим накази скидати бомби на драмтеатр і бомбити пологові будинки міста, де в цей момент перебували мирні жителі. Через жорстоке ставлення до мирних жителів за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

Відомо, що з 2014 року Мізінцев обіймав посаду директора Національного центру управління обороною РФ. У 2017 році він отримав звання генерал-полковника.

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