Археологи знайшли доісторичний скарб, який виглядає як новий

У глибині півдня Техасу постійно з'являються нові археологічні знахідки, викликаючи хвилю захоплення у всіх, хто любить пригоди, стародавні таємниці або просто має слабкість до дивно добре збережених гострих предметів. Про це пише futura-sciences.

Зазначається, що хоча історія раннього заселення Північної Америки написана, деякі регіони залишаються оповитими таємницею. У Південному Техасі, неподалік від мексиканського кордону, археологи нещодавно натрапили на відкриття, настільки ж інтригуюче, як і стародавнє.

З 2019 року волонтери з Центру вивчення Біг-Бенда (CBBS) та Канзаського університету проводять розкопки природного утворення в Національному парку Біг-Бенд, відомого як Сан-Естебан, неподалік від Ріо-Гранде. До 2020 року археологи виявили кілька артефактів, зокрема справжню скарбницю стародавньої зброї.

Серед скарбів були уламки шкіри, обмотані навколо дерев'яних держаків, та різні кам'яні знаряддя.

"Уявіть собі: гострий як бритва наконечник, прикріплений до кінця палиці, як у спису - тільки цей спис був виготовлений для кріплення до метального пристрою, який дослідники називають "атлатлем". Забудьте про наворочене цифрове мисливське спорядження - ці доісторичні знаряддя були максимально високотехнологічними", - йдеться у статті.

Атлатлі, коротші та легші за традиційні списи, виявилися вражаюче точними, особливо на дистанціях від 10 до 50 метрів. Експерти CBBS вважають, що стародавні народи, які оселилися в Сан-Естебані, освоїли основи ботаніки, що, можливо, дозволило їм виготовляти отруйні наконечники для своєї зброї. Не зовсім чесна гра по відношенню до місцевої дикої природи, але, безсумнівно, ефективна.

Не тільки для полювання: бумеранги та доісторичні ігри

Цікаво, що полювання було не єдиною розвагою: виявляється, доісторична Північна Америка не була чужа азартним іграм. Археологи виявили плоскі двосторонні гральні кістки в десятках індіанських поселень. Нові археологічні знахідки показують, що гральні кістки та азартні ігри існували на континенті близько 12 000 років тому - мабуть, набагато раніше, ніж вважали фахівці раніше.

Знахідки в Біг-Бенді не обмежилися метальними списами. Деякі ширші, злегка вигнуті дерев'яні деталі нагадують прямі бумеранги. Їх кидали в мішені, і вони могли оглушити тварин або навіть вбити легшу здобич.

Прямі бумеранги були виявлені по всьому світу, причому найстаріший із відомих екземплярів був виготовлений близько 30 000 років тому. На відміну від своїх більш відомих вигнутих побратимів, ці палички не поверталися в руку метальника - ніякого ефекту бумеранга, просто квиток в один кінець.

Вікно в стародавній світ

Відзначається, що масштабні аеродинамічні дослідження підтвердили практичну роль бумерангів у доісторичному полюванні, допомагаючи в переслідуванні та полюванні на дичину. Після транспортування до лабораторії та датування за допомогою радіовуглецевого аналізу було встановлено, що мисливські артефакти з Біг-Бенда датуються приблизно 4500 роком до нашої ери. Але фактичний період заселення Сан-Естебана, ймовірно, набагато давніший: дані свідчать про те, що місцеві жителі знайшли там притулок ще в 11-му тисячолітті до нашої ери. Вчені пишуть:

"Коли король Людовик XIV проголосив свій суверенітет над Канадою, він визнав, що корінні народи утворили незалежні держави, керовані власними законами та звичаями; корінні американці розглядалися скоріше як союзники, ніж як піддані. Заселення Північної Америки було б неможливим без союзів, які французи зуміли встановити з корінними народами, що проживали в долині річки Святого Лаврентія".

Робітники в Мексиці, які проводили розкопки для залізничної лінії в Сонорі, натрапили на щось набагато давніше, ніж бетон. За даними Національного інституту антропології та історії Мексики, група археологів виявила стародавнє поселення, що передувало знаменитому місцю Серро-де-Трінчерас, а також дві ділянки з наскельними малюнками.

