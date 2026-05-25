Вітер і сонце врятують планету: у Китаї повідомили, коли буде створено глобальну енергосистему

Дослідники з Пекінського університету Цінхуа довели, що до 2050 року світ технічно зможе повністю покривати свої потреби в електроенергії за рахунок відновлюваних джерел.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Nature Energy, розроблено детальну модель глобальної енергетичної системи, яка враховує потреби в енергії всіх географічних регіонів світу з годинним розбиттям і аналізує, як їх можна задовольнити за допомогою відновлюваних технологій. Модель оцінювала можливості встановлення сонячних панелей і вітрових турбін на основі доступних площ і відстані до споживачів.

Згідно з результатами дослідників, для створення глобальної електроенергетичної системи з нульовими викидами знадобиться 15–20 терават потужності змінних відновлюваних джерел енергії (VRE, в основному це сонячна та вітрова енергія), і понад 80% відновлюваних джерел будуть розташовані в радіусі 200 кілометрів від центрів споживання.

Водночас модель вказує на одне з найсерйозніших фізичних обмежень реалізації: лише встановлення сонячних панелей потребувало б понад 9 мільйонів гектарів площі. У дослідженні особливо підкреслюється, що рясні відновлювані ресурси відкривають особливо сприятливі можливості для регіонів з низьким рівнем доходів, наприклад, для Африки, сприяючи тим самим забезпеченню справедливого доступу до енергії.

Модель також показує, які заходи могли б знизити витрати на таку систему. Управління попитом – оптимізація часу та способів споживання електроенергії – дозволило б скоротити витрати приблизно на 182 мільярди доларів на рік, що становить 6,5% від системних витрат. Розширення міжнародних високовольтних передавальних мереж могло б принести додаткову економію в розмірі 5,6%, тобто приблизно 157 мільярдів доларів, тоді як скасування торговельних бар'єрів для технологій відновлюваної енергетики стало б найбільшою статтею, складаючи 12,2%, або майже 345 млрд доларів на рік.

Автори дослідження підкреслюють, що глобальна енергетична система з нульовими викидами служить не тільки цілям захисту клімату, а й цілям справедливості.

