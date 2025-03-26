Журналіст пішов ще далі й продемонстрував інформацію, яка може бути "чутливою".

Atlantic опублікував повний чат у Signal, який був створений серед високопоставлених чиновників нацбезпеки США для підготовки ударів по Ємену.

З нього випливає, що міністр оборони США Піт Хегсет передав точний час вильотів військових літаків і момент скидання бомб - ще до того, як пілоти, які виконували удари по хуситах Ємену, піднялися в повітря, пише Associated Press.

Цей "злив" стався на тлі двох напружених днів, упродовж яких керівники розвідувальних та оборонних відомств адміністрації президента США Дональда Трампа намагалися пояснити, як дані, що, за словами колишніх і чинних американських чиновників, мали бути засекреченими, опинилися в незасекреченому чаті Signal.

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У цьому чаті також був і головний редактор Atlantic Джеффрі Голдберг, якого додали помилково. Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт, зі свого боку, заявила, що в чат не завантажували жодної засекреченої інформації.

Ключової військової "фігури" не було в чаті

Цей чат також примітний тим, що в ньому не було голови Об'єднаного комітету начальників штабів, єдиного військового представника в комітеті вищого рівня Адмірал Крістофер Греді - адмірала Крістофера Греді, який тимчасово обіймає цю посаду після звільнення генерала Кью Брауна-молодшого.

Радник із національної безпеки Майк Волтц був уповноважений вирішувати, чи включати голову ОКНШ в обговорення комітету вищого рівня, ґрунтуючись на політичній значущості учасників, необхідності секретності, потребах у персоналі та інших факторах.

Пентагон відмовився коментувати ситуацію, і поки незрозуміло, чому Греді, будучи головним військовим радником президента, не був включений в обговорення військових ударів.

Хегсет відмовляється відповідати

Гегсет відмовився говорити, чи публікував він у Signal засекречені відомості. Зараз він перебуває в поїздці Індо-Тихоокеанським регіоном і лише зневажливо відповів на запитання журналістів, заявивши, що він "не розкривав військові плани", пише ЗМІ.

Директор Національної розвідки Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомили членам Сенатського комітету з розвідки, що рішення щодо засекреченості даних, розміщених у Signal, залишається за самим Хегсетом.

Що ще було опубліковано виданням Atlantic

Вміст злитого чату вражає своєю точністю. Зазвичай таке зберігається в суворій таємниці заради безпеки військових операцій.

Пентагон і Білий дім намагаються змістити увагу на Голдберга й Atlantic. Однак журнал неодноразово звертався до Білого дому до і після публікації, щоб уточнити контекст і переконатися, що оприлюднення листування не завдасть шкоди. За словами Голдберга, Левітт визнала, що частина інформації є чутливою, і заявила, що Білий дім вважав за краще б, щоб її не публікували.

Однак Гегсет писав у чаті докладні дані про майбутній удар, використовуючи військову термінологію і вказуючи точний час "вікна удару", місцезнаходження "цілі", послідовність атаки і перелік задіяних літаків і озброєнь.

Atlantic опублікувало скріншоти того, що він писав:

12:15 (за північноамериканським східним часом - EST) - Виліт F-18 (перша ударна група)

- Виліт F-18 (перша ударна група) 13:45 - Початок "умовного" вікна удару F-18 (ціль перебуває на місці, тож усе має бути вчасно - також виліт дронів MQ-9)

- Початок "умовного" вікна удару F-18 (ціль перебуває на місці, тож усе має бути вчасно - також виліт дронів MQ-9) 14:10 - Виліт додаткових F-18 (друга ударна група)

- Виліт додаткових F-18 (друга ударна група) 14:15 - Дрони на цілі (у цей час точно будуть скинуті перші бомби)

- Дрони на цілі (у цей час точно будуть скинуті перші бомби) 15:36 - Другий удар F-18, а також запуск перших морських крилатих ракет Tomahawk

Що ще відомо про цей скандал

Раніше УНІАН повідомляв, що Волтц узяв на себе відповідальність за злив надсекретної інформації. "Це соромно, так. Ми зробили помилку, ми рухаємося вперед", - сказав він.

Крім того, у Politico розкрили, як насправді відреагував Трамп. Повідомляється, що він був розлючений. При цьому, не через той факт, що в надсекретний чат потрапив хтось "зайвий". А через те, що у Волтца виявився записаним номер Голдберга.

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