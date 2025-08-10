Для Путіна це можливість не тільки завершити війну в Україні на своїх умовах, а й розколоти західний альянс безпеки.

Ще зовсім недавно, наприкінці липня, кремлівський диктатор Володимир Путін був на межі того, щоб "втратити" президента США Дональда Трампа - єдиного західного лідера, який, можливо, був готовий допомогти йому домогтися свого в Україні та реалізувати давню мету - зруйнувати систему європейської безпеки, пише The New York Times.

У матеріалі йдеться про те, що, після місяців спроб переконати Путіна припинити війну, Трамп втомився від непотрібних дзвінків і переговорів, і почав висувати ультиматуми. Ще гірше для Путіна було те, що Трамп, здавалося, налагодив відносини з президентом України Володимиром Зеленським, незважаючи на сварку в Овальному кабінеті на початку року.

"Не було зрозуміло, чи зможе або захоче Трамп виконати свої погрози ввести жорсткі тарифи проти країн, які купують російську нафту, і як такі заходи реально вплинуть на Москву. Але термін, який Трамп дав Путіну для припинення війни, стрімко наближався, віщуючи новий розкол між Білим домом і Кремлем", - пише ЗМІ.

Тому Путін злегка змінив тактику.

У чому полягає нова тактика Росії

Незважаючи на колишні відмови російських чиновників вести переговори з територіальних питань у війні з Україною, на останній зустрічі в Кремлі Путін залишив у спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа враження, що тепер Росія нібито готова обговорювати земельні угоди.

"Ми дещо отримаємо назад, а дещо поміняємо місцями. Буде обмін територіями на благо обох сторін", - заявив Трамп після зустрічі Віткоффа і Путіна.

Журналісти заявляють, що, кажучи мовою, яку розуміє Трамп - мовою нерухомості, - Путін домігся того, чого домагався із січня: особистої зустрічі з лідером США без Зеленського, щоб викласти свої аргументи й укласти угоду.

"Це був дуже хороший тиждень для Путіна. Він вивів себе з позиції серйозної вразливості. Він перевів весь цей процес у русло, яке більш-менш повністю відповідає його інтересам", - зазначив професор російської політики в Королівському коледжі Лондона Сем Грін. Тим часом напруженість між Вашингтоном і Києвом знову загострилася.

Ситуація між США та Україною

Зеленський після заяв Трампа сказав, що Конституція України не дозволяє Києву "віддавати землі". Спочатку американський лідер повідомив європейським чиновникам, що зустріч із Путіним буде супроводжуватися тристороннім самітом за участю і Путіна, і Зеленського. Але Кремль швидко заявив, що таких обіцянок не давали. А Білий дім все одно продовжив підготовку до зустрічі на Алясці.

Мало хто з аналітиків вірить, що російський лідер буде готовий завершити війну, обмежившись тільки "земельною угодою".

Путін ясно дав зрозуміти, що, крім іншого, він хоче офіційної обіцянки, що Україна не ввійде в НАТО або інші західні військові союзи, не розмістить на своїй території західні війська і не зможе побудувати військовий потенціал, що загрожує Росії, - тобто залишиться вічно вразливою, пише ЗМІ.

"Головне для Росії - домінування", - підкреслив Грін.

Підготовка Путіна до зустрічі з Трампом

Повідомляється, що один зі сценаріїв, з яким Путін прибуде на Аляску, буде "вигідна угода" з Трампом, яку президент США зуміє нав'язати Україні, або вигідна угода з Трампом, яку Зеленський відмовиться прийняти, внаслідок чого США відмовляться від підтримки України.

Третій варіант, за словами експертів, враховує продовження нинішнього курсу протягом ще 12-18 місяців, розраховуючи, що в України закінчиться особовий склад швидше, ніж у російської військової економіки вичерпаються ресурси.

Путін розуміє, що Трамп готовий запропонувати те, на що небагато американських лідерів пішли б, і це може допомогти Росії розколоти Україну і послабити західний альянс.

"Якщо вдасться домогтися, щоб Трамп визнав російські претензії на левову частку захоплених територій, розуміючи, що українці та європейці з цим не погодяться, це в довгостроковій перспективі вб'є клин між США і Європою", - сказав Грін.

Але в матеріалі також ідеться про те, що, навіть при всьому бажанні, Путін не припинить війну, якщо ціна за це буде - визнання суверенної України з сильною армією, союзною Заходу і здатною виробляти власну зброю.

Аналітик Німецької ради з міжнародних відносин Стефан Мейстер зазначив, що лідери прийдуть на саміт із різними цілями: Трамп хоче закінчити війну, а Путін - стратегічно переорієнтувати Росію.

"Для Путіна це насправді про більші цілі. Йдеться про його спадщину. Про те, де буде Росія після цієї війни. Це куди більш фундаментально. Це формує іншу готовність нести витрати", - зазначив Мейстер. Для України ж буде катастрофою, за його словами, те, що Зеленський у цей момент не буде "присутній у кімнаті".

Інші новини про майбутній саміт Трамп-Путін

Раніше УНІАН повідомляв, що світопорядок 1945 року остаточно зруйновано. The Telegraph у своєму матеріалі заявляє, що, якщо Україну дійсно змусять до поступок, а з Росії знімуть санкції, кожен диктатор на планеті побачить, що агресія тепер винагороджується.

Крім того, про останні події різко висловилася навіть дочка спецпосланця Трампа Кіта Келлога Меган Моббс. За її словами, американський лідер має зробити вибір, який зрештою визначить не тільки долю України, а й безпеку всього світу.

