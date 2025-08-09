Моббс зауважила, що вибір американського лідера визначить не тільки долю України.

Донька спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки по Україні Кіта Келлога Меган Моббс висловилася щодо останніх заяв про імовірні сценарії завершення війни.

"Стає все більш очевидним, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля і Чемберлена. Не можна обмінювати суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності", – наголосила вона в соцмережі Х.

Моббс також додала, що вибір американського лідера визначить не тільки долю України, але й майбутню безпеку Сполучених Штатів і вільного світу.

США і війна в Україні

Після візиту до Росії спецпосланця США Стівена Віткоффа у західних ЗМІ зʼявилася низка матеріалів щодо можливих шляхів завершення війни в Україні. Одне з видань писало про те, що США запропонували Росії Донбас в обмін на заморозку лінії фронту.

Пізніше стало відомо, що 15 серпня на Алясці президент США Дональд Трамп має провести особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. WP припускає, що під час зустрічі говоритимуть і про умови мирної угоди, до якої можуть увійти територіальні поступки з боку України.

Тим часом Європа й Україна висунули мирний план із "червоними лініями" на зустрічі з високопоставленими представниками США, повідомляє WSJ. Зазначається, що він мав би стати основою для переговорів між Путіним і Трампом. Європа відхилила пропозицію про обмін підконтрольних Україні частин Донецької області на припинення вогню.

