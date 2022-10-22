У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

Родичі загиблих пасажирів боїнга 777 рейсу МН17, збитого проросійськими бойовиками над Донецьком в 2014 році, сподіваються, що Україна полонить терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який є обвинуваченим у справі про катастрофу літака.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

За даними нідерландських правоохоронців, Гіркін міг поставити бойовикам БУК, який згодом збив пасажирський літак.

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"Ми повинні бути реалістами. Шанси, що Нідерланди отримають його, невеликі. Україні спочатку потрібно спіймати його живим, а потім передати його нам. Не було б дивно, якби він зміг зіткнутися з заслуженим правосуддям у суді. Дива трапляються у цьому світі", - сказав Піт Плог, брат, невістка і племінник якого загинули в катастрофі.

У разі, якщо Україна захопить Гіркіна, Нідерланди наполягатимуть на його екстрадиції, заявив депутат від нідерладської партії "Демократи 66" Сьєрд Сьєрдсма.

Він також зазначив, що запропонував уряду країни подвоїти суму за взяття у полон Гіркіна в Україні.

"Коли я почув про кампанію зі збору коштів, я попросив наш уряд подвоїти винагороду", - відповів депутат.

Терорист Гіркін в армії – що відомо

Гіркін був активним дописувачем серед рашистських блогерів, які входять до пулу російської розвідки, проте останнього тижня зник з соцмереж. 18 жовтня він підтвердив, що служить в російській армії.

За даними української розвідки, терорист вже прибув на окуповану частину української території.

Волонтери, а потім й ГУР України, пообіцяли грошову нагороду за полоненого бойовика.

Хто такий Гіркін

Ігор Всеволодович Гіркін (Іван Іванович Стрєлков) - російський військовий і колишній співробітник органів ФСБ Росії. Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював там диверсійний загін. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська. Відомий як командувач армією "ДНР" і "міністр оборони" в "ДНР".

СБУ і Генеральна прокуратура України почали проти Гіркіна провадження за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, тортури і умисні вбивства.

Крім того, в 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України активно критикує армію РФ, Путіна і військове керівництво в недостатній жорстокості.

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