Водночас, за даними української розвідки, терорист вже прибув на окуповану частину української території.

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якого нібито мобілізували у лави окупантів, помітили на шосе в Ростовській області.

Про це у Telegram повідомляє громадський діяч Сергій Стерненко.

Фото, на якому Гіркін спілкується з іншим військовим в екіпіруванні російських збройних сил, порівняли з фото дороги в напрямку Таганрогу. Користувачі дійшли висновків, що Гіркін, імовірно, все ще перебуває на території Росії.

Відео дня

Кадр з терористом зроблено вдень, проте невідомо, якого саме дня.

Терорист Гіркін в армії – що відомо

Гіркін був активним дописувачем серед рашистських блогерів, які входять до пулу російської розвідки, проте останнього тижня зник з соцмереж. 18 жовтня він підтвердив, що служить в російській армії.

За даними української розвідки, терорист вже прибув на окуповану частину української території.

Волонтери, а потім й ГУР України, пообіцяли грошову нагороду за полоненого бойовика.

Хто такий Гіркін

Ігор Всеволодович Гіркін (Іван Іванович Стрєлков) - російський військовий і колишній співробітник органів ФСБ Росії. Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював там диверсійний загін. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська. Відомий як командувач армією "ДНР" і "міністр оборони" в "ДНР".

СБУ і Генеральна прокуратура України почали проти Гіркіна провадження за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, тортури і умисні вбивства.

Крім того, в 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України активно критикує армію РФ, Путіна і військове керівництво в недостатній жорстокості.

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