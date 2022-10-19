Він служить менше тижня.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, який активно критикував військове командування РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, воює у складі армії Росії.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"З 14.10.2022 р.в діючій армії", – написав він після кількох днів мовчання.

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Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розвідці відоме одне з місцезнаходжень Гіркіна. За його словами, терорист вже прибув на окуповану територію України.

Нагорода за полоненого Гіркіна

Ігор Всеволодович Гіркін (Іван Іванович Стрєлков) - російський військовий і колишній співробітник органів ФСБ Росії. Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював там диверсійний загін. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська. Відомий як командувач армією "ДНР" і "міністр оборони" в "ДНР".

СБУ і Генеральна прокуратура України почали проти Гіркіна провадження за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, тортури і умисні вбивства.

Крім того, в 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України активно критикує армію РФ, Путіна і військове керівництво в недостатній жорстокості.

Напередодні дружина Гіркіна опублікувала його фото у військовій формі. Після цього українські активісти, спортсмени та громадські діячі пообіцяли нагороду тому, хто візьме в полон терориста.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про намір виплатити за спійманого Гіркіна 100 тисяч доларів. Нагорода зможуть отримати і чиновники.

Відповідну інформацію необхідно передавати за номером 093-117-58-09. Буданов наголосив, що на цей номер вже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій".

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