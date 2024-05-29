Коннор сказав, що в цьому апараті, вже рекламованому на веб-сайті Triton Submarines, використовуються нові технології, які не були доступні ще п'ять років тому.

Через рік після катастрофи батискафа Титан американський мільярдер запускає новий проєкт підводного човна вартістю 20 мільйонів доларів, щоб довести, що місце аварії Титаніка можна безпечно досліджувати.

Ларрі Коннор, 74 роки, магнат нерухомості з Огайо, планує подорожувати на глибину 12 400 футів до дна Північної Атлантики на двомісному підводному апараті, виготовленому Triton Submarines, пише The Independent.

"Я хочу показати людям у всьому світі, що, хоча океан надзвичайно потужний, він може бути чудовим, приємним і справді змінити життя, якщо ви діятимете правильно", - сказав Коннор.

Відео дня

Коннор працює з Патріком Лехі, досвідченим дайвером і проектувальником підводних човнів, який є співзасновником Triton Submarines.

Вони здійснять подорож на підводному човні, відомому як Triton 4000/2 Abyssal Explorer - одній із серії підводних апаратів, вироблених компанією.

Коннор сказав, що в цьому апараті, вже рекламованому на веб-сайті Triton Submarines, використовуються нові технології, які не були доступні ще п'ять років тому.

"Патрік обмірковував і проектував це понад десять років. Але у нас не було матеріалів і технологій", - сказав Коннор. "Ви не могли побудувати цю субмарину п'ять років тому".

Згідно з веб-сайтом компанії, Triton є найбільш глибоководним акриловим підводним човном у світі, і його рекламують як такий, що має "неперевершені" можливості.

"[Він сказав], ви знаєте, що нам потрібно зробити, це побудувати підводний човен, який зможе багаторазово і безпечно занурюватися на [глибини рівня Титаніка] і продемонструвати світові, що ви, хлопці, можете це зробити", - сказав Лехі.

Наразі невідомо, коли Коннор і Лехі планують здійснити подорож до місця аварії Титаніка. Раніше мільярдер критикував покійного засновника OceanGate Стоктона Раша і називав його підхід до глибоководних досліджень "хижацьким".

Катастрофа "Титана" - деталі

18 червня 2023 року Раш миттєво помер разом із Хемішем Гардінгом, Стоктоном Рашем, Шахзадою та Сулеманом Давудом, а також Полем-Анрі Нарголе в підводному апараті "Титан". Субмарина зазнала катастрофічного вибуху приблизно за годину і 45 хвилин після занурення до місця аварії Титаніка.

Повідомляється, що субмарина вибухнула під величезним тиском води через слабкість конструкції або проблеми з люком.

Компанія OceanGate, яка брала 250 000 доларів за поїздки на об'єкт, згодом призупинила всю свою діяльність в очікуванні розслідування, яке все ще триває.

Вас також можуть зацікавити новини: