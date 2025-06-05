Зазначається, що британська влада не доклала "фінансового тиску або політичного капіталу" для вирішення проблеми.

Заморожені 2,35 мільярда фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" можуть ніколи не потрапити в Україну. Уряд Великої Британії знав про це від самого початку.

Видання The Telegraph пише, що британська влада готувалася до суду з Абрамовичем у зв'язку з тим, як витратити гроші від продажу "Челсі", коли він був під санкціями за ймовірні зв'язки з Володимиром Путіним. Суперечка стосується інтерпретації "договору про зобов'язання" між урядом та Абрамовичем, у якому він погодився спрямувати гроші на благодійність "з метою допомоги жертвам війни в Україні".

Виставляючи "Челсі" на продаж, Абрамович заявив, що кошти мають бути використані "на користь усіх жертв війни в Україні", включно з тими, хто родом із Росії, що відмовилися брати до уваги.

Відео дня

Один із чиновників, які брали участь у переговорах у 2022 році, сказав:

Із самого першого дня ми були стурбовані. Ми були готові до того, що така можливість існує. Але альтернативи дійсно не було.

За його словами, небезпека того, що Абрамович заблокує виділення коштів для України, відійшла на другий план порівняно з побоюваннями, що він "дозволить Челсі розвалитися", якщо до кінця сезону не продадуть клуб, або що він спробує "самостійно повернути гроші законним шляхом", якщо санкції буде знято.

"Було ухвалено рішення помістити гроші туди, де ми знали, що він не зможе до них дістатися, і потім було ухвалено рішення, що створять благодійну організацію, яка буде розумно витрачати ці гроші. Те, що справа затягнулася до цього моменту, є свідченням того, що уряд не доклав зусиль, ресурсів або політичного капіталу для розв'язання проблеми, яка від початку була очевидною", - додав чиновник.

Різні джерела назвали цю суперечку "кошмарною проблемою", охарактеризувавши конфіскацію російських активів як "політично вибухонебезпечну".

Заморожені кошти Абрамовича від продажу "Челсі"

Україна має отримати кошти, виручені Романом Абрамовичем від продажу "Челсі", - йдеться про суму 2,3 мільярда фунтів. Повідомлялося, що гроші надійдуть на рахунок фонду, який очолює колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз. Гроші мають піти на відновлення освітніх установ, медичну допомогу та інше.

Пізніше The Times писало, що мільярди Абрамовича все ще недоступні для України. Юрисконсульт організації Redress Ліра Найтінгейл заявила, що кошти залишилися невикористаними з невідомої причини.

3 червня 2025 року стало відомо, що уряд Великої Британії готовий подати до суду на Абрамовича, щоб домогтися передання на гуманітарні потреби України грошей від продажу "Челсі".

Вас також можуть зацікавити новини: