За словами глави британського МЗС, ці кошти підуть на гуманітарну допомогу для України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв розморозити мільярди фунтів стерлінгів, які були отримані від продажу футбольного клубу "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем. За його словами, ці кошти будуть направлені в Україну, передає The Telegraph.

У виданні нагадали, що російський мільярдер продав свій клуб після того, як на нього наклали санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Девід Леммі наголосив, що ці кошти від продажу підуть на гуманітарну допомогу для України.

"Я розчарований тим, що цього не сталося, це правда - і що гроші потрібно розподілити, їх потрібно використовувати", - зауважив Леммі в інтерв'ю Financial Times.

У The Telegraph зазначили, що близько 3 млрд доларів заморожені у спеціальному британському трасті.

Продаж футбольного клубу "Челсі" - що відомо

З 2003 року футбольна команда "Челсі" належала російському мільярдеру Роману Абрамовичу, який придбав його за 187 млн доларів. Вже у 2022 році він продав його за близько 3,2 млрд доларів через тиск британського уряду після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Вже на той момент клуб перебував під санкціями та отримав ліцензію на продаж за умови, що отримані кошти направлять на допомогу постраждалим від війни.

Наразі гроші заморожені на рахунку в британському банку та буде створено незалежний фонд, який розподілятиме ці кошти.

Заморожені активи РФ - останні новини

Раніше у The Wall Street Journal пояснили, чому Україна не може отримати заморожені активи РФ. У виданні зазначили, що будь-яка країна, що заморозила російські активи, могла б ухвалити рішення про їхню конфіскацію на користь України, однак вони не роблять цього, адже це може негативно вплинути на репутацію фінансових центрів таких держав і спричинити відтік іноземного капіталу.

Водночас видання Bloomberg писало, що Європейський Союз боїться наслідків від конфіскації російських активів. Зокрема у Бельгії наголосили, що з боку Росії завжди можуть бути вжиті контрзаходи, які можуть ще більше дестабілізувати фінансові ринки.

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