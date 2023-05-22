Офіційні особи, зокрема, обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Міністри оборони та високопосадовці з 12 країн Північної Європи зустрілися в Польщі для обговорення питань безпеки на східному фланзі НАТО та зміцнення оборони України і майбутній саміт в Вільнюсі, повідомляє Associated Press.

Зустріч Північної групи пройшла під Варшавою. Після зустрічі міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що переговори були "дуже добрими" і були зосереджені на координації шляхів забезпечення безпеки країн угруповання.

Він акцентував, що особливо тісною є співпраця Польщі з Великобританією та Швецією. Він зазначив, що країни мають схожі погляди на загрози, які виходять з боку Росії.

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"Ми шукаємо спільні рішення для забезпечення безпеки", – сказав Блащак.

Офіційні особи також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі, на якому, як очікується, будуть оцінені перспективи членства України в Альянсі.

Вступ України до НАТО - що треба знати

У вересні 2022 року Україна подала заяву на вступ до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що в Альянсі згодні на вступ України. Водночас в НАТО наголошують, що вступ можливий після завершення повномасштабної війни.

11-12 липня в столиці Литви Вільнюсі пройде саміт НАТО, на якому Україна прагне затвердити гарантії перед вступом до Альянсу. Президент України Володимира Зеленського запрошений на саміт.

Лідери Польщі, Чехії та Словаччини у спільній заяві виступили за те, аби Україні було надано чіткий план щодо членства.

Згодом парламент Естонії також ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО і закликав країни-члени Альянсу запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни на липневому саміті.

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