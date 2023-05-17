Парламент Естонії закликав сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні і однозначні заходи для швидкої інтеграції України в НАТО.

Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступ України до НАТО і закликав запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Згідно із заявою на сайті парламенту Естонії, "за" прийняття заяви проголосували 92 депутати зі 101.

"Спільно з іншими Балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня", - наголошується в заяві.

У заяві також наголошується, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде агресивну війну, і подальший вступ України в НАТО – це єдиний шлях до забезпечення заснованого на правилах світопорядку, стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Відео дня

Парламент Естонії закликає сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні і однозначні заходи для швидкої інтеграції України в НАТО і передати Україні запрошення на приєднання до альянсу.

Україна і НАТО

Україна подала заяву на вступ до НАТО ще у вересні 2022 року.

Як заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, всі країни Альянсу згодні зі вступом України, але спочатку потрібно закінчити війну з Росією.

Крім того, лідери Польщі, Чехії та Словаччини заявляли, що Україна повинна отримати від Альянсу чіткий план з набуття членства, а також НАТО має надати нашій країні гарантії безпеки ще до вступу.

Водночас, на думку експертів, Україні буде простіше вступити в НАТО, ніж в ЄС, оскільки перехід українських військових сил на стандарти НАТО значно наближає цей момент.

Саміт НАТО пройде в столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня. Президента України Володимира Зеленського також запросили на цей саміт.

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