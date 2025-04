Тривала пауза в боях на передовій виглядає малоймовірною.

В угоді щодо завершення війни РФ проти України, яку пропонує президент США Дональд Трамп, є кілька проблем.

Як пише CNN, одна з них полягає в тому, що американський лідер публічно не озвучував своїх очікувань від Москви. А з огляду на події останніх кількох тижнів, тривала пауза в боях на передовій виглядає малоймовірною.

Білий дім може бажати ширшої розрядки між Росією і США. Але без міцного врегулювання ситуації в Україні це призведе до довгострокового розколу в Трансатлантичному альянсі і навіть у НАТО. І це також загрожує серйозними збитками для долара, економічного і політичного становища США. Такі втрати перевищать вигоду від можливого короткочасного примирення Москви і Вашингтона.

Відео дня

Друга проблема Трампа полягає в тому, що немає розуміння, чого він очікує від президента України Зеленського. В одному з постів він сказав Зеленському "зробити це" (get it done, – ред.), але неясно, що означає "це".

Запропонована Трампом угода, схоже, може закликати Україну погодитися на заморожування лінії фронту і, можливо, на визнання Штатами Криму як частини Росії. При цьому Трамп уточнив, що не вимагає від Києва визнати анексію півострова. Санкції з боку України та Європи будуть і далі ізолювати півострів, а також ні ЄС, ні Київ не погодяться з визнанням Криму частиною РФ.

Заморожування фронту також може бути не в інтересах Москви. І оскільки Кремль намагається затягнути переговори, очевидно, що там вважають, що ще мають перспективи на полі бою.

"Інші розпливчасті "червоні лінії" Кремля, озвучені різними офіційними особами, будуть настільки ж руйнівні для тривалого миру. В ідеалі Росія хоче попереднього зняття санкцій. Усе це несумісне з ширшими проблемами безпеки на континенті та змусить європейців і Україну діяти поодинці. Це теж не призведе до мирної угоди", – сказано в матеріалі.

Головна проблема полягає в тому, що російський диктатор Путін вірить: час на його боці. Трамп же неодноразово заявляв, що годинник цокає. Ці дві протилежні позиції не приведуть до міцної угоди. Кремль, можливо, вирішив, що здатний домагатися від Білого дому крихітних поступок, поступово вибудовуючи геополітичну картину на свою користь. І за час президентства Трампа світ уже суттєво змінився на користь Москви, вважають автори.

"Кремль практично не бачить наслідків порушення ним енергетичного – або свого власного одностороннього – перемир'я. Він бачить нетерплячого президента США, чия команда часто неточно викладає факти, а ключовий посланець Стів Віткофф у нещодавньому інтерв'ю Такеру Карлсону не зміг назвати регіони України, що перебувають під окупацією. Усі вони також лише частково перебувають під російською окупацією. Що довше Москва веде переговори, то кращий вигляд має угода. (...) Але немає жодних підстав вважати, що він (Кремль, – ред.) хоче переговорів, які справді вирішать війну або припинять бойові дії", – констатує CNN.

США і війна в Україні

За словами президента США Дональда Трампа, у питанні завершення війни РФ проти України є прогрес. Він додав, що Штати чинять "багато тиску" на Росію.

Тим часом у WP припустили, що Путін може піти на будь-яку мирну угоду. І вона може відкрити для Росії двері для відновлення агресії проти України в майбутньому. Кремль може відмовитися від своїх максималістських військових цілей – принаймні тимчасово, щоб заманити Україну в політичну пастку.

Вас також можуть зацікавити новини: