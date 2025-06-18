За словами конгресменів, війна між Іраном та Ізраїлем не є війною США.

У Конгрес США подали проєкт двопартійної резолюції, яка має зупинити президента Дональда Трампа від нападу на Іран. Зокрема республіканський конгресмен Палати представників Томас Массі повідомив на своєму сайті про внесення резолюції, яка забороняє "Збройним силам Сполучених Штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ісламській Республіці Іран".

Такий документ про воєнні повноваження може бути винесено на обговорення та голосування в залі парламенту після 15 календарних днів без ухвалення рішень у комітеті.

"Конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку вчиняти військові дії проти суверенної держави, яка не напала на Сполучені Штати. Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - наголосив Массі.

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Водночас конгресмен Ро Ханна від демократичної партії підтримав республіканця як співголова резолюції про військові повноваження щодо Ірану.

"Жоден президент не повинен мати можливість обходити конституційні повноваження Конгресу в питаннях війни. Американський народ не хоче бути втягнутим в черговий катастрофічний конфлікт на Близькому Сході. Я пишаюся тим, що разом з конгресменом Массі очолюю цю двопартійну резолюцію про військові повноваження, щоб ще раз підтвердити, що будь-які військові дії проти Ірану повинні бути санкціоновані Конгресом", - додав конгресмен Ханна.

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Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс натякнув на вступ США у війну проти Ірану. За його словами, Трамп може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення іранського збагачення ядерної зброї.

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив Ізраїлю "рішучою відповіддю" через атаки по країні. За його словами, "битва починається", а Іран не виявить під час неї "жодної пощади".

Також повідомлялось, що ізраїльські танки вдарили по натовпу цивільних в Газі, внаслідок чого загинуло 59 людей, ще сотні осіб отримали поранення. Як розповіли свідки, ізраїльські військові спершу дозволили людям підійти до гуманітарних вантажівок, але згодом відкрили вогонь.

Своєю чергою у ЦАХАЛі заявили, що "висловлюють жаль щодо будь-якої шкоди для непричетних" і запевнили у прагненні мінімізувати втрати серед цивільного населення.