Мирні переговори щодо України 'зависли' через ситуацію у Венесуелі, - The Independent

Результати переговорів України в Парижі залишаються невизначеним через фокус уваги.

Прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокуса уваги США на Венесуелу. Про це пише The Independent.

Журналісти відзначають, що зустріч союзників України у Парижі має на меті допомогти визначити безпеку країни після потенційного перемир'я з Росією. Втім, перспективи цієї зустрічі залишаються невизначеними через те, що адміністрація США змінила фокус уваги на Венесуелу.

До початку операції США, президент Франції Еммануель Макрон висловлював оптимізм щодо зустрічі "Коаліції охочих". Протягом кількох останніх місяців вони вивчали, як запобігти будь-якій майбутній агресії Росії, якщо вона погодиться припинити бойові дії проти України.

На цій зустрічі буде зібрано 35 учасників, з яких 27 – це глави держав та урядів. Від США мають бути присутні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Метою учасників є досягти конкретних результатів щодо п'яти ключових пріоритетів після закінчення бойових дій: способи контролю за дотриманням перемир'я; підтримка збройних сил України; розгортання багатонаціональних сил на суші, на морі та в повітрі; зобов'язання на випадок нової російської агресії; довгострокове оборонне співробітництво з Україною.

Однак чи реалістично виконати ці плани у вівторок, наразі незрозуміло, оскільки Трамп займається наслідками свого рішення про зміну керівництва у Венесуелі, пише видання.

Переговори в Парижі: що відомо

Раніше Bloomberg повідомив, що під час зустрічі у Парижі сторони обговорюватимуть можливу присутність військ США в Україні. Повідомляється, що США також готові допомогти в спостереженні за припиненням вогню, зокрема шляхом надання розвідувальної інформації.

Тим часом Reuters відзначає, що на зустрічі у Парижі головною метою буде максимальне узгодження свого внеску в майбутні гарантії безпеки, щоб заспокоїти Київ у разі припинення війни з РФ. Зазначається, що Україна хоче від союзників чіткої фіксації гарантій на папері.

