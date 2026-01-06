На зустрічі в Парижі обговорюватимуть присутність військ США в Україні, - Bloomberg

США також готові допомогти в спостереженні за припиненням вогню, зокрема шляхом надання розвідувальної інформації.

Європейські лідери та американські чиновники прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, яка включає можливість присутності американських військ на території України, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди.

Як пише Bloomberg, за словами джерел, переговори в Парижі у вівторок будуть зосереджені на тому, як інтегрувати можливості, нещодавно запропоновані Вашингтоном, з планами, розробленими Коаліцією бажаючих.

Зустріч проведе президент Франції Еммануель Макрон. США будуть представлені посланцями президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. На зустрічі також будуть присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, інші європейські лідери, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Алексус Грінкевич.

Наразі незрозуміло, яку роль відіграватимуть американські війська і де вони будуть розміщені в разі мирної угоди з Росією. Європейські країни обговорювали розгортання багатонаціональних "сил забезпечення", у яких армія України очолить оборону на передовій, пише видання:

"США також готові допомогти в спостереженні за припиненням вогню, зокрема шляхом надання розвідувальної інформації, повідомили джерела. Для виявлення порушень будуть використовуватися безпілотники і супутники".

Європейські чиновники заявили, що їхні останні обговорення з американськими колегами були позитивними і що поточний стан пропонованих гарантій безпеки перебуває в хорошому стані. Один із них назвав пропозицію США про надання розвідувальної інформації та військ переломним моментом. Інший сказав, що вона набагато більше нагадує так званий "американський бекстоп", до якого прагнули європейські країни протягом останнього року.

Метою нещодавніх зустрічей між офіційними особами США, Європи та України було завершення переговорів щодо угоди про гарантії безпеки. Водночас залишається незрозумілим, чи погодиться президент Росії Володимир Путін із цими пропозиціями. Союзники України наполягатимуть на участі Росії після досягнення угоди з питань безпеки зі США, повідомило одне з джерел.

Гарантії безпеки для України

Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав-членів "коаліції охочих" заявив, що робота над гарантіями безпеки, відновленням України та покроковим планом дій для досягнення миру була прискорена. Він заявив, що Україна розраховує на те, що робота над відповідними документами буде завершена до кінця січня.

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні гарантію безпеки терміном на 15 років, тоді як український Зеленський наполягає на більш тривалому терміні і запропонував 50 років.

