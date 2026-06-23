США в ООН закликали Росію укласти мир з Україною

Економіка Росії виснажена у той час, як Україна швидко впроваджує інновації, наголосив представник США.

Росії варто піти на угоду з Україною, адже час не на її боці. Про це під час засідання Ради безпеки ООН сказав заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Ден Негря.

"Як дав зрозуміти президент Трамп (Дональд Трамп - президент США, - ред.) на саміті Великої сімки минулого тижня, Росії варто піти на угоду. Час не на боці Москви", - зазначив він.

За словами заступника постійного представника, Російська Федерація кожного місяця втрачає 40 тисяч людей вбитими і пораненими, а її економіка сильно виснажена. Тим часом Україна, наголосив він, "швидко впроваджує інновації".

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"Дипломатія і переговори, а не нове кровопролиття, - єдиний вихід. Ніщо інше не зупинить ці безглузді убивства. Ця війна триває надто довго, і вона повинна закінчитися", - підкреслив Негря.

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Як повідомляв раніше УНІАН, постпред України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради безпеки заявив, що Україна може переглянути свою пропозицію про припинення вогню з РФ вздовж лінії фронту. Дипломат нагадав, що Київ неодноразово закликав Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне і безумовне припинення вогню, але "простягнута рука України так і зависла в повітрі". "Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом", – зазначив Мельник.

Президент США Трамп на саміті G7 після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським закликав Росію укласти угоду. "Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. У минулому місяці вони втратили 35 тисяч солдат між ними. Подумайте про це. Це відбувається щомісяця", - наголошував очільник Білого дому.

А от помічник президента РФ Юрій Ушаков сказав, що Росія вже не чекає виконання домовленостей на Алясці, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського правителя Володимира Путіна, а розраховує на перемогу і реалізацію власних цілей. За його словами, домовленостей сьогодні нібито дотримується лише одна зі сторін, інша ж виявилася "не зовсім здатна пройти свою частину шляху".

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