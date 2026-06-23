Україна може переглянути свою пропозицію про припинення вогню з РФ, - Мельник

Мельник наголосив, що протягом останнього місяця Україна суттєво змінила динаміку війни.

Україна може переглянути свою пропозицію Росії щодо припинення вогню вздовж де-факто лінії фронту, адже її терпіння "не безмежне". Про це постпред України при ООН Андрій Мельник заявив на засіданні Ради Безпеки, пише "Укрінформ".

Дипломат нагадав, що Україна неодноразово закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію про повне і безумовне припинення вогню.

"На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі", – сказав Мельник.

Відео дня

Дипломат зазначив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ заради справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН, "але наше терпіння не безмежне". Він попередив, що якщо Рада Безпеки й надалі буде дотримуватися вичікувальної позиції, Україна може переглянути свою пропозицію.

"Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом", – зазначив Мельник.

Він наголосив, що протягом останнього місяця Україна суттєво змінила динаміку війни, додавши, що майже 40% російських нафтопереробних заводів уже пошкоджено і вони більше не підтримують російську воєнну машину.

"Останні дні показали, що навіть щит ППО, збудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатен захистити її військові цілі. І це лише початок", – наголосив він.

Водночас, констатував Мельник, наслідки війни, розв'язаної Путіним, дедалі більше поширюються на саму Росію.

"Бумеранг війни, розв'язаної паном Путіним, повернувся на територію Росії, і вперше росіяни відчувають тяжкий подих цієї війни", – зазначив постпред.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна та США розглядають припинення вогню по лінії фронту і подальшу угоду. Однією з ідей, про яку стало відомо The Economist, є двоетапне припинення вогню: спершу обмеження бойових дій шириною 50-70 км по обидва боки лінії фронту, після чого - укладення ширшої угоди.

Тим часом помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія не чекає виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі, а розраховує на перемогу і реалізацію власних цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: