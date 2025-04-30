США чекають від Росії реальних дій, а не просто слів.

Наступні кілька днів стануть вирішальними для миру в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі телеканалу News Nation.

За її словами, Вашингтон очікує на рішення з боку президента РФ Володимира Путіна.

Брюс додала, що США чекають від Москви не заяв, а реальних дій, а саме негайного припинення вогню.

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Також політик відреагувала на пропозицію очільника МЗС України Андрія Сибіги, який повідомив, що Київ готовий підтримати ініціативу з перемир'ям вже сьогодні, не чекаючи 9 травня.

"Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І річ не у тім, що просять президент США і держсекретар (Дональд Трамп та Марко Рубіо - УНІАН), а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", - підкреслила Брюс.

Речниця Держдепу наголосила, що наразі недоречно оголошувати символічні заяви, а має бути момент істини для оцінки реальних планів Кремля. За її словами, США чекають, що РФ покаже готовність до миру не на словах, а в діях.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому Росія пропонує короткі паузи у війні. Він зазначив, що за такими заявами ховається політична і військова перевага, яку ослаблення авіаційних санкцій дасть президенту Росії і його військовій машині.

Водночас спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна і США погодили умови для припинення війни. Зокрема сторони склали список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.

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