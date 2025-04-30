Очільник ОПУ розповів, що ховається за "зовні мирним" характером запиту РФ про зняття певних санкцій.

Замість тривалого припинення вогню або стійкого миру Росія пропонує лише короткострокове "перемир'я" (з 8 до 11 травня), наполягаючи на поступках, зокрема, на знятті санкцій, особливо тих, що стосуються авіаційної галузі. Про це в колонці на The Guardian пише голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, наразі обмежувальні заходи перешкоджають доступу російських авіакомпаній до західних ринків і блокують імпорт ключових запасних частин, послуг з технічного обслуговування та іншого обладнання, що може використовуватися у військових цілях.

"На перший погляд, вимоги Москви здаються гуманітарними та економічними, простими і легко здійсненними. Однак за зовні мирним характером запиту ховається політична і військова перевага, яку ослаблення авіаційних санкцій дасть президенту Росії і його військовій машині. Ці санкції - доказ того, наскільки серйозно й ефективно обмежуються військові можливості Кремля", - підкреслив Єрмак.

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Він нагадав, що так званий цивільний авіаційний сектор Росії став прикриттям для логістики, перевезень і контрабанди в інтересах її армії:

"Цивільні авіакомпанії та аеропорти беруть активну участь в обході міжнародних санкцій, доставляючи критично важливі компоненти в санкціоновані галузі. Вантажні перевізники, такі як Волга-Дніпро, надають транспортні послуги військового призначення. I Fly, чартерний перевізник, за даними українського Центру національного опору, перевозить солдатів до лінії фронту. Московський аеропорт Внуково, колись туристичний хаб, потрапив під санкції ЄС за участь у підтримці війни. Аеропорт Пскова обслуговує як цивільні, так і військові перевезення".

Єрмак акцентував, що ці санкції - не просто незручності: вони є прямою перешкодою для триваючої війни Росії проти України.

"Аеропорти та авіакомпанії, що служать як об'єкти подвійного призначення і перевозять санкційні товари, повинні понести наслідки. Компанії, що беруть участь у військовій логістиці, мають залишатися в чорних списках. Моніторинг ланцюжків поставок необхідно посилити, щоб запобігти передачі компонентів для військових потреб. Поки Росія продовжує свою незаконну агресію, небо має залишатися закритим для російських авіакомпаній", - констатував глава ОПУ.

Путін оголосив нове "перемир'я"

Нагадаємо, днями президент РФ Володимир Путін оголосив "перемир'я" з нагоди 80-річчя Перемоги - з 00:00 годин з 7 на 8 травня до 00:00 годин з 10 на 11 травня.

У Кремлі заявили, що "на цей період зупиняються всі бойові дії". А Путін традиційно пригрозив, що "в разі порушень перемир'я українською стороною ЗС РФ дадуть адекватну й ефективну відповідь".

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