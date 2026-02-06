NYT: Переговори в Абу-Дабі завершилися натяками на глухий кут

Сторони домовилися лише про обмін полоненими, тоді як ключові питання – території та гарантії безпеки – залишилися невирішеними.

Черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, що відбувся в Абу-Дабі, завершився без відчутного прориву у припиненні війни, яка триває вже п’ятий рік. Попри заяви про "конструктивний діалог", єдиним конкретним результатом стала домовленість про обмін військовополоненими, пише The New York Times.

Переговори тривали два дні, однак уже за кілька годин після їх завершення стало зрозуміло, що прогрес обмежився гуманітарним треком. Основні камені спотикання – майбутнє окупованих територій та післявоєнні гарантії безпеки для України – так і не наблизилися до вирішення.

Обмін полоненими без дипломатичного прориву

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що сторони погодили обмін 314 полоненими, назвавши це результатом "детальних і продуктивних мирних переговорів". Водночас аналітики наголошують, що подібні обміни між Україною та Росією не є свідченням стратегічного зрушення.

Відео дня

Протягом кількох годин після переговорів сторони обмінялися 157 полоненими – вперше з початку жовтня.

Атаки на тлі дипломатії

Переговори відбувалися на тлі нових масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України. За день до зустрічі РФ здійснила одну з найбільших атак за останні місяці, використавши сотні безпілотників і десятки ракет. За даними української сторони, лише на цю атаку Москва витратила близько 325 млн доларів.

Попри заяви США про тимчасове припинення ударів по енергетиці, Росія продовжувала атакувати логістичні вузли, що підтримують роботу енергомережі.

Позиції сторін залишаються незмінними

Росія, яка наразі контролює близько 20% території України, публічно не відступила від своїх початкових цілей. За повідомленнями російських державних медіа, Москва наполягає не лише на передачі всього Донбасу, а й на його міжнародному визнанні як російської території. Також Кремль категорично відкидає будь-які гарантії безпеки для України, пов’язані з присутністю західних військ або перспективою членства в НАТО.

Україна, зі свого боку, заявляє про готовність тимчасово заморозити лінію фронту та погоджується на відкладення питання членства в НАТО, але відкидає будь-які територіальні поступки або зміну міжнародного статусу Донбасу.

Скепсис експертів

Аналітики зазначають, що змусити Москву піти на компроміс буде вкрай складно, оскільки Кремль вважає, що має перевагу на полі бою, попри великі втрати та повільне просування.

Український політолог Володимир Фесенко назвав переговори "проміжними" та заявив, що не очікував значного результату, особливо з огляду на суперечливу ситуацію навколо так званого енергетичного перемир’я.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, вчора завершився черговий раун переговорів України, РФ та США в Абу-Дабі. Спецпредставник США Стів Віткофф розповів про підсумки дводенних переговорів, назвавши їх "конструктивними". За словами посадовця, сказав, що на переговорах обговорювали механізми реалізації режиму припинення вогню і способи моніторингу припинення бойових дій.

WSJ пише, що українські, американські та російські переговірники завершили дводенні переговори в Абу-Дабі, не досягнувши практично жодного прогресу в найскладнішому питанні – щодо контролю над територіями Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: