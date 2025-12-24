Росія домагатиметься внесення ключових змін в останню версію мирного плану, - Bloomberg

Росія, зокрема, стурбована питаннями гарантій проти майбутнього розширення НАТО.

Росія збирається домогтися внесення ключових змін до останнього мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовника агентства, РФ сприймає 20-пунктний мирний план як відправну точку для подальших переговорів. Він заявив, що в ньому немає важливих для Росії положень і не дано відповідей на багато запитань.

Хоча Росія розглядає поточний документ як досить типовий український план, вона "вивчить його з холодною головою", розповіло джерело журналістам. Він додав, що Москва не хоче відразу відкидати цей мирний план.

Джерело уточнило, що Росія занепокоєна питаннями гарантій проти майбутнього розширення НАТО на схід і нейтрального статусу України в разі її вступу до Європейського Союзу. Також він поділився, що Кремль хоче домогтися чітких гарантій статусу російської мови в Україні та обмеження чисельності ЗСУ після завершення війни.

Крім того, Росія хоче отримати ясність щодо питання зняття санкцій і сотень мільярдів доларів заморожених російських активів на Заході, додало джерело. За його словами, ще однією вимогою Москви є відмова України від територій у Донецькій області, які росіяни не змогли захопити.

Повний перелік пунктів мирного плану

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно зі США. Він наголосив, що йдеться про базовий документ про закінчення війни.

Зокрема, деякі пункти мирного плану передбачають підтвердження суверенітету України, угоду про ненапад між Росією та Україною, гарантії безпеки для України та збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч осіб у мирний час.

Також у мирному плані йдеться про те, що Росія має закріпити політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах і документах про ратифікацію. Крім того, мирний план передбачає вступ України до Євросоюзу в конкретно визначений час.

