Водночас, за словами президента США, питання закінчення війни між Україною та Росією поки що не вирішено.

Президент США Дональд Трамп відповідаючи на питання журналістки в Білому домі зазначив, що переговори між Україною та Росією тривають та йдуть "нормально".

Також очільник Білого дому в черговий раз нагадав пресі, що за його сприяння закінчилося нібито вісім воєн в світі.

"Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн. І вважаю, що з Росією та Україною поки ще не вирішено", - заявив Трамп.

Також президент США додав, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним існує "величезна ненависть".

Трамп зазначив, що Україна та Росія нібито втратили минулого місяця 27 тисяч солдатів. Також він розповів, що жертвами були й мирні громадяни, зокрема, в Києві, але найбільше загиблих серед військових.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що попри зусилля України, Європи та США, Москва не демонструє жодних ознак зацікавленості в завершенні війни. Пісторіус підкреслив, що єдиний, хто міг би негайно покласти край війні в Україні – це Путін. За його словами, очільник Кремля навіть не готовий наразі піти на припинення вогню. Міністр оборони Німеччини додав, що Європа готова брати участь у "силах під керівництвом Європи", тож тепер черга за США.

Також ми писали, що очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що переговори щодо закінчення війни в Україні проходять складно. Видання Forbes зазначає, що оскільки Буданов бере участь у переговорах особисто, у нього є можливість "оцінити наміри США". В розмові з журналістом видання Буданов заявив, що оптимістично дивиться в майбутнє. Він додав, що США привнесли новий імпульс та енергію в процес переговорів.

