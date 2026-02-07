Астероїд, який загрожував Землі, скоро може врізатися в Місяць, - вчені

Удар може бути такої сили, що буде порівнянний з потужною водневою бомбою.

Астероїд 2024 YR4 діаметром близько 60 м, який вчені вважали потенційно небезпечним для Землі, тепер, як з'ясувалося, пролетить повз нашу планету.

Але, як зазначили китайські вчені в своєму новому дослідженні, залишається невеликий шанс, який дорівнює близько 4,3%, його зіткнення з Місяцем в 2032 році, пише Bild.

За розрахунками вчених, удар може вивільнити енергію близько 6,5 мегатонни в тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з потужною водневою бомбою.

Відео дня

"Така подія залишить на Місяці кратер розміром близько 1 кв. км і стане найпотужнішою енергетично місячною подією, яку коли-небудь бачило людство", - прокоментував дослідник Іфань Хе з Університету Цінхуа.

Як пояснили вчені, якщо такий удар відбудеться, то він буде супроводжуватися сліпуче яскравим спалахом, який може бути видимий з Землі неозброєним оком, а після цього послідує багатогодинне інфрачервоне світіння і навіть "місячне землетрус".

Інші новини про космос

Раніше вчені заявили, що кінець світу може настати раніше. До такого висновку вони дійшли, спираючись на теорію вченого Стівена Гокінга. Дослідники відзначили, що на це вказують останні розрахунки випромінювання Гокінга.

Вас також можуть зацікавити новини: