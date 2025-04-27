Пєсков підтвердив, що робота над мирною угодою триває.

Поки що зарано говорити про будь-які умови потенційної мирної угоди щодо припинення вогню в Україні. Таку заяву в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що Крим залишиться у складі Росії, а президент України Володимир Зеленський "це розуміє".

"Робота триває. Зараз попередньо говорити про будь-які умови. Робота ця не може вестися в публічному форматі. Це може бути тільки в дискретному форматі", - зазначив він.

Пєсков підтвердив, що бачення президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні збігається з російською позицією.

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"Я не є прессекретарем Трампа, я є прессекретарем Путіна. Є багато елементів, які дійсно збігаються з нашою позицією", - підсумував він.

"Мирний план" Трампа - останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив про узгодження більшості пунктів угоди щодо України. За словами глави Білого дому, сторонам конфлікту необхідно зустрітися на "дуже високому рівні".

Авторитетні ЗМІ писали, що американський лідер пропонує визнати окупований Крим російським і дати гарантії Володимиру Путіну щодо того, що Україна не вступить до НАТО.

За даними The Economist, Трамп продає свій "мирний план" щодо України, проте ані європейські країни, ані Україна, ані Росія його не купують.

Водночас видання Reuters повідомило, що Україна і Європа відповіли на пропозицію Трампа, внісши поправки до "мирного плану". Вони прибрали пункт про те, що "Україна не намагатиметься вступити в НАТО".

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