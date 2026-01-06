Скільки тисяч миротворців направлять в Україну: стало відомо, що вони захищатимуть

Основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, Туреччина також заявила про бажання допомогти.

У разі припинення вогню численність миротворчого контингенту в Україні може налічувати від 15 до 20 тис. осіб.

Як повідомляє Радіо Свобода, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сподівається представити під час зустрічі Коаліції охочих у Парижі "конкретні зобов’язання" щодо безпеки України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб у разі припинення вогню була чіткість щодо складу та розгортання миротворчих сил.

"Деякі посадовці кажуть, що в різних європейських столицях лунають різні цифри щодо чисельності контингенту. Коливаються вони від 15 до 20 тис., хоча дехто сподівається, що це буде ближче до 30 тис. миротворців, які подбають про безпеку моря, неба і суходолу", - йдеться у матеріалі.

Відео дня

Зазначається, що жодних військових планів оприлюднено не було, однак основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, що відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти. Туреччина дала зрозуміти, що візьме на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

Утім, як пише видання, наразі немає ясності, наскільки близько потенційні сили Коаліції охочих перебуватимуть до лінії зіткнення. Більшість європейських посадовців, з якими спілкувалося Радіо Свобода, вважають, що їх розгорнуть на заході України для підтримки та навчання українських військ.

Питання миротворців в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що присутність міжнародних військ в Україні є необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки.

За його словами, це буде посиленням тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують. І це впевненість українських громадян передусім: і цивільних, і військових. А також це впевненість бізнесу – українського і міжнародного, інвесторів, – що Путін не прийде знов з агресією проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: