Зеленський пояснив необхідність міжнародних військ в Україні

Це гарантія того, що Путін не прийде знов з агресією проти України, зазначив Зеленський.

Присутність міжнародних військ в Україні є необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки. Про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, присутність міжнародних військ – це дійсні гарантії безпеки. Це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують. І це впевненість українських громадян передусім: і цивільних, і, до речі, і військових. А також це впевненість бізнесу – українського і міжнародного, інвесторів, – що… Путін не прийде знов з агресією проти України. Проти мирної України", – сказав Зеленський.

Міжнародні війська в Україні: що відомо

Раніше радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що кілька країн готові відправити свій миротворчий контингент в Україну після завершення війни. Зокрема він зазначив, що йдеться про Францію, Німеччину, Туреччину та Велику Британію.

Відео дня

Водночас у РФ раніше вчергове заявили, що європейські миротворці в Україні "стануть законною метою Росії". Також очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що Європа нібито "готується до війни з Росією і не приховує цього".

Володимир Зеленський у свою чергу зазначав, що просив у Дональда Трампа гарантій безпеки для України на 50 років.

Вас також можуть зацікавити новини: