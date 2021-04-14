У Відні відбулося засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорювалось широкомасштабна воєнна діяльність РФ біля на українських кордонів.

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан закликала Росію пояснити мету стягування військ до кордонів України.

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Про це американський дипломат сказала сьогодні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, стенограма якого розміщена на сайті місії США при ОБСЄ.

Зокрема, звертаючись до російської делегації, Остріан наголосила, що "широкомасштабна воєнна діяльність на кордоні або на території сусідньої країни без будь-якого попереднього пояснення є дестабілізуючою, якщо брати до уваги контекст та історію".

"Це порушує питання про намір, і нам відомо, що Україна не здійснювала кроків, які можна розглядати як такі, що спровокували таку реакцію. Ми знову закликаємо Росію пояснити масштаби, структуру і мету такої діяльності", - сказала Остріан.

При цьому дипломат заявила, що НАТО діє відповідально, прозоро, зважено і у відкритий спосіб на тлі суттєвої невизначеності у регіоні, спричиненої російською діяльністю.

"Саме Москва повинна виразно і негайно знизити напруження і зробити це у прозорий та достовірний спосіб, щоб можна було проконтролювати. Якщо Росія має стурбованість про війська НАТО або США у Європі, вона повинна скористатися належними положеннями Віденського документу, аби звернутися із запитом щодо додаткової інформації", - пояснила вона.

Остріан додала, що допомога для України надається у законний і прозорий спосіб, а також відповідає праву України на самозахист.

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Автор: Віталій Саєнко