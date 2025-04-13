Також політик вважає, що США можуть повністю вийти зі світової торгівлі.

Наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що через тарифну політику президента США Дональда Трампа на світ може чекати гостра фінансова криза. Також він назвав головні варіанти для того, аби усунути такі загрози. Про це він сказав в інтерв'ю Handelsblatt.

Мерц вважає, що тарифна політика Трампа збільшує ризик фінансової кризи, тому виступив за укладення угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.

"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - наголосив політик.

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Водночас Мерц підкреслив, що Європа повинна буде зосередитися на ринках третіх країн, якщо США захочуть повністю вийти зі світової торгівлі.

"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза станеться раніше, ніж очікувалося. Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь", - зауважив майбутній канцлер Німеччини.

Мита Трампа - наслідки для світу

Раніше міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що мита Трампа можуть спровокувати у світі гуманітарну кризу. За його словами, найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через американські мита.

Водночас глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Гамільтон попередила про наслідки через мита Трампа. За її словами, такі мита можуть вдарити по країнах, що розвиваються, навіть сильніше, ніж скорочення іноземної допомоги.

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