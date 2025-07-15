Також Грем звернувся до партнерів Москви.

Сенатор США Ліндсі Грем порадив кремлівському правителю Путіну зателефонувати в Тегеран і там дізнатися, що чекатиме на Москву в разі відмови від пропозиції президента Дональда Трампа.

Політик написав у мікроблозі X, що рішення американського лідера продати Європі зброю для України стала для нього приємною новиною. Не менш важливою є погроза накласти 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо бойові дії не припиняться через 50 днів:

"Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово".

Нагадаємо, у червні Сполучені Штати Америки вступили у війну з Іраном на боці Ізраїлю, вдаривши ракетами по трьох ядерних об'єктах країни. Незадовго до цього Вашингтон давав Тегерану два місяці на досягнення нової ядерної угоди.

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Трамп дав Росії 50 днів

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про ультиматум для Росії: Москва має припинити війну в Україні протягом 50 днів або Вашингтон запровадить 100% "вторинні" мита проти всіх країн, які продовжують торгувати з нею.

Також Трамп знову сказав, що глибоко розчарований Путіним та продовженням бомбардувань України.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав ультиматум американського лідера "театральним". Він запевняє, що Росії байдуже до цього.

Водночас прессекретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков визнав серйозність заяв Трампа, однак зазначив, що Кремлю потрібен час на аналіз цих слів.

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