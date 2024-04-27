Дипломат зазначив, що відомості про кількість українських чоловіків призовного віку у Польщі наразі "дуже приблизні".

Офіційний Київ не звертався до польської влади з приводу повернення в Україну чоловіків призовного віку.

Про це посол України у Польщі Василь Зварич заявив в інтерв'ю телеканалу TVN 24. На запитання, чи знадобиться українській стороні допомога у перевезенні громадян, у яких виявлять протерміновані документи, посол відповів, що в даний час Київ не звертався за подібною допомогою до до Польщі.

"Думаю, все пройде нормально, без паніки", – сказав посол.

Коментуючи рішення Німеччини дозволити українським чоловікам призовного віку перебувати в країні з протермінованими паспортами, Зварич підкреслив, що "це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн".

"Ми не можемо змусити. Головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", – сказав Зварич, підкресливши, що людям "нічого боятися".

Дипломат також зазначив, що відомості про кількість українських чоловіків призовного віку у Польщі наразі "дуже приблизні". "Ми будемо знати, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити дані в пунктах збору", – пояснив Зварич.

Крім того дипломат зауважив, що чоловікам не обов'язково їхати в Україну, щоб стати на військовий облік. "Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", – сказав посол.

Українські чоловіки в Польщі

Після призупинення консульських послуг для українських чоловіків у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти. Люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт.

А 24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

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