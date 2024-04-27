Міністр науки та вищої освіти Польщі також звернеться до МЗС Польщі, щоб там пояснили можливі загрози для українських студентів у Польщі.

Міністр науки та вищої освіти Польщі Даріуш Вєчорек консультуватиметься з приводу українських студентів з Міністерством закордонних справ Польщі та Міністерством освіти України, розповів він в ефірі польського радіо ТОК FM.

За словами міністра, у Польщі навчаються приблизно 50 тисяч студентів з України. Вечорек каже, що зараз не бачить загрози для студентів на тлі ухвалених змін у мобілізації.

"Доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства. Оскільки вони почали навчання в Польщі – вони на другому чи третьому курсі, було б добре, щоб вони закінчили навчання", – заявив він.

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Вєчорек також звернеться до МЗС Польщі, щоб там пояснили можливі загрози для українських студентів у Польщі.

Українці в Польщі - деталі

Польща готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статі призовного віку і допомогти своїй країні у війні проти Росії, заявив у середу міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Також Польща продовжить тимчасовий захист українським біженцям. Зокрема, це стосується й українців без паспорта. Це рішення анонсував міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

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