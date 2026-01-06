Припинення вогню в Україні: Зеленський і Макрон пояснили, як працюватиме моніторинг його дотримання

Було визначено необхідність фінансової підтримки для ЗСУ чисельністю 800 тисяч військових.

На засіданні Коаліції охочих закладено механізми майбутнього моніторингу дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США. Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на пресконференції після зустрічі лідерів країн - учасниць Коаліції охочих у Парижі.

Як розповів президент Франції, сьогодні на засіданні вперше було визначено, що позиції України, Коаліції охочих і США збігаються, аби надати сталі надійні гарантії безпеки для України.

За його словами, ці гарантії безпеки мають кілька компонентів.

Відео дня

Зокрема, було погоджено створити координаційний центр при оперативному штабі коаліції для того, щоби спільно працювати на військовому рівні, посилювати оперативну співпрацю між Україною та Коаліцією охочих. Макрон повідомив:

"По-перше, заклали механізми моніторингу дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США, за участі країн Коаліції, які підтвердять свою участь… По-друге, підтримка для Збройних сил України, які є першою лінією оборони для стримування агресії".

Він сказав, що йдеться про чисельність ЗСУ на рівні 800 тисяч військових. Цю українську армію треба буде матеріально забезпечувати для того, аби вона "могла стримувати потенційну агресію".

Макрон додав, що домовлено "продовжити нашу підготовку до організації багатонаціональних сил щодо розгортання у повітрі, на морі і на суходолі, щоб забезпечити гарантування безпеки після припинення вогню".

За його словами, була проведена велика робота на рівні головнокомандувачів Збройними силами. Він підкреслив участь Італії, Польщі і Туреччини щодо розподілу відповідальності в рамках в цього формату.

Також президент Франції додав, що було проговорено, як юридично закріпити ці зобов’язання щодо підтримки України у разі нового нападу з боку Росії.

"Ми також продовжуємо зближувати наші позиції щодо питань реконструкції та економічної підтримки", - сказав Макрон.

Що сказав Зеленський щодо цього питання

Своєю чергою, як повідомив на пресконференції президент України Володимир Зеленський, визначено країни, які готові брати лідерство "в елементах гарантування безпеки на землі, у небі і на морі, у відновленні (України)".

"Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Має бути визначено як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено як буде підтримуватись та фінансуватись належна сила та кількість української армії", - сказав Зеленський.

Президент України висловив позицію, що ключовий елемент - це українська сила.

"На основі нашої армії будуть ефективно працювати всі ніші елементи", - додав Зеленський.

Як повідомив глава держави, військові Франції, Великої Британії та України детально працювали щодо розміщення, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних сил, які потрібні і зможуть спрацювати. Він пояснив:

"У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо яка країна, і на що готова з усіх країн Коаліція охочих".

Також він сказав, що дуже предметно сьогодні говорили з американською командою з приводу моніторингу, аби не було порушень миру.

"Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо", - сказав Зеленський.

Миротворці в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 січня, у Парижі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поставили підписи під декларацією про наміри щодо розгортання контингенту багатонаціональних гарантійних сил в Україні після встановлення припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: