Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про розгортання іноземного контингенту в Україні

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Про це стало відомо під час спілкування лідерів зі ЗМІ за підсумками зустрічі "коаліції охочих".

Макрон зазначив, що на саміті були узгоджені механізми моніторингу режиму припинення вогню в Україні. За його словами, їх забезпечуватимуть США.

Також президент Франції заявив, що першою лінією стримування російської агресії стануть Збройні сили України. Він додав, що чисельність української армії після припинення вогню становитиме 800 тисяч осіб, а західні партнери зобов'язалися забезпечити її підтримку.

Крім того, Макрон поділився, що іноземні сили з країн "коаліції охочих" будуть розгорнуті на землі, у повітрі та на морі для забезпечення дотримання припинення вогню.

Зеленський розповів, що документи щодо гарантій безпеки для України готові. Він запевнив, що вони будуть підписані найближчим часом.

В Україну можуть відправити від 15 до 20 тисяч миротворців - що відомо

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон презентує під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі конкретні безпекові зобов'язання для України після перемовин. Ідея полягає в тому, щоб у разі припинення вогню була чіткість щодо складу та розгортання миротворчих сил.

У матеріалі йдеться про те, що в разі припинення вогню чисельність миротворчого контингенту в Україні може налічувати від 15 до 20 тисяч осіб. Деякі чиновники сподіваються, що це число буде ближче до 30 тисяч миротворців.

