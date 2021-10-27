33-річний Вівек Чадха володів однією з найбільших готельних компаній Великої Британії Nine Group, до якої входять 18 готелів.

Поліція Лондона розслідує таємничу смерть молодого мультимільйонера, який вісім тижнів тому зіграв розкішне весілля з колишньою моделлю.

Про це повідомляє Daily Mail.

Рано вранці в неділю, 24 жовтня, рятувальникам Лондона надійшов виклик, в якому йшлося, що бізнесмен Вівек Чадха втратив свідомість в центрі британської столиці. До цього він відпочивав в одному з елітних нічних клубів Лондона.

Через добу стало відомо про його смерть, проте обставини загибелі Чадха не розкриваються.

33-річний Вівек Чадха є засновником і власником однієї з найбільших готельних компаній Великої Британії Nine Group, до якої входять 18 готелів. Він був відомим прихильником Консервативної партії Сполученого Королівства і був близько знайомий з екс-прем'єрами Терезою Мей і Девідом Кемероном.

Читайте такожПомер чоловік королеви Єлизавети II принц ФіліпДва місяці тому мільйонер одружився з 29-річною колишньою моделю Статті Чаддха після трьох років стосунків. Основна церемонія проходила в п'ятизірковому готелі JW Marriott Grosvenor House в серці Лондона Парк-лейн, але після цього різні урочистості тривали ще тиждень.

"У мене немає слів, щоб описати те, що трапилося. Я в шоці і все ще намагаюся усвідомити це. Ми одружилися всього вісім тижнів тому, і це було чудово. Тепер мені доводиться мати справу з втратою любові всього мого життя. Я приголомшена і вбита горем", - зізнається Статті Чаддха.

Офіційна причина смерті має стати відома після розтину.

Раніше УНІАН повідомляв про смерть найбагатшої людини Чехії, 56-річного мільярдера Петра Келлнера, який загинув в результаті аварії вертольота на Алясці.

Автор: Станіслав Кожемякін